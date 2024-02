OPENLANE, Inc. fournit aux vendeurs et aux acheteurs de l'industrie mondiale des véhicules d'occasion en gros des solutions de remarketing axées sur la technologie. La plateforme de bout en bout de la société prend en charge la voiture entière, le financement, la logistique et d'autres services auxiliaires et connexes. Les segments de la société comprennent Marketplace et Finance. Le segment Marketplace dessert une clientèle nationale et internationale par le biais de places de marché numériques et de centres logistiques pour véhicules répartis dans tout le Canada. Il fournit également des services auxiliaires à valeur ajoutée. Ses places de marché numériques comprennent également BacklotCars, une application et une plateforme Web de vente en gros de véhicules entre concessionnaires utilisée aux États-Unis, OPENLANE Canada, une plateforme de revente automobile en ligne au Canada où les concessionnaires peuvent vendre et obtenir des stocks de véhicules d'occasion à tout moment, et ADESA U.K. et ADESA Europe, qui desservent les clients du Royaume-Uni et de l'Europe continentale par le biais d'une plateforme consolidée de vente en gros de véhicules en ligne.

