OpenLearning Limited est une société de technologie de l'enseignement supérieur basée en Australie. L'entreprise fournit une plateforme d'apprentissage social hébergée dans le nuage pour dispenser des cours de courte durée, un apprentissage mixte et des diplômes en ligne ; la gestion de programmes en ligne ; des services de conception de l'apprentissage ; et la promotion et la vente de cours éducatifs. La société propose une plateforme SaaS (Software-as-a-Service) évolutive alimentée par l'intelligence artificielle pour l'apprentissage en ligne aux prestataires de services éducatifs et à un marché mondial de cours pour les apprenants de tous niveaux. La plateforme de l'entreprise permet d'offrir un apprentissage social basé sur des projets afin d'encourager l'interaction entre les utilisateurs et de favoriser une communauté d'apprenants collaboratifs. Le service de l'entreprise fournit un environnement d'apprentissage complet pour tous les types d'enseignement en ligne, des cours de courte durée aux diplômes en ligne en passant par les micro-crédits. Il dessert environ trois millions d'apprenants dans le monde entier à travers des milliers de cours proposés par divers fournisseurs d'éducation.

Secteur Logiciels