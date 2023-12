OpenLocker Holdings, Inc. (OpenLocker) est une plateforme technologique pour les athlètes et les marques. OpenLocker crée des communautés de fans sur la blockchain, principalement pour les collèges et les universités, en utilisant le nom, l'image et la ressemblance (NIL) des étudiants-athlètes. OpenLocker accroît l'engagement des fans, des athlètes et des marques par le biais d'objets de collection numériques et physiques et fournit des services, des avantages et des expériences aux utilisateurs. OpenLocker propose des services de fidélisation et de marketing numériques dans le domaine du sport et du divertissement, ainsi que dans d'autres secteurs. OpenLocker propose également des objets de collection physiques, y compris des objets de collection dédicacés et des expériences personnalisées (rencontre ou activité personnalisée) avec l'athlète, organisées par OpenLocker avec la participation et l'approbation de l'athlète. L'entreprise relie les mondes numérique et physique en créant des objets de collection physiques de la taille d'un portefeuille, avec l'art numérique imprimé sur une face et un code à réponse rapide (QR) qui renvoie au site web de la communauté des fans. Son portefeuille comprend OpenStable, Lionz Club et d'autres.