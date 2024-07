Fondée en Norvège en 1995, Opera Limited se concentre principalement sur le développement de navigateurs web. En 2022, l'entreprise comptait plus de 324 millions d'utilisateurs actifs mensuels moyens (MAU). Elle a lancé son premier navigateur pour PC en 1996 et a introduit un navigateur web complet pour mobile en 2002. L'entreprise continue d'innover et souhaite occuper une place plus importante dans son secteur. Voyons cela de plus près.

Avec plus de 4 milliards d'internautes dans le monde, dont 2,5 milliards de la génération Z, et environ 1,8 milliard de joueurs sur PC, Opera GX vise à se positionner à l'intersection de ces données démographiques. Le marché total adressable (TAM) est estimé à 0,4 milliard d'utilisateurs (0,5 milliard en incluant la Chine).



Opera a trois navigateurs principaux :

Opera One: lancé en 2013, il est disponible sur tous les appareils. Connu pour son interface conviviale, il a été le premier navigateur à proposer un Crypto Wallet intégré en 2018 et a ajouté des solutions VPN intégrées en 2019.

Opera GX: lancé en mai 2021, c'est le premier navigateur mobile au monde pour les joueurs. Il propose une navigation personnalisée avec le bouton d'action rapide (FAB), utilisant des vibrations et un retour haptique. Les utilisateurs peuvent synchroniser leurs expériences sur mobile et sur PC grâce à la fonction Flow, qui permet de partager des explications, des tutoriels et des créations de personnages entre les différents appareils. Le coin GX sur l'écran d'accueil de GX Mobile propose les dernières nouvelles sur les jeux, des offres et un calendrier de sortie des jeux.

Opera Mini: Lancé pour la première fois en 2006, il offre une expérience de navigation plus rapide sur presque tous les smartphones et téléphones fonctionnels Android. En 2022, il comptait en moyenne 152 millions d'utilisateurs dans le monde, dont plus de 98 millions sur Android uniquement. Selon Statcounter, il s'agit de l'un des navigateurs mobiles les plus utilisés sur les marchés émergents en 2022.

L'entreprise continue d'innover avec son navigateur Opera Crypto Browser, centré sur le Web3 et lancé en 2022. En lançant ce navigateur très tôt, Opera vise à se positionner à l'avant-garde de l'adoption de tels services.

En 2019, Opera a fait une entrée remarquée sur le marché des jeux avec Opera GX, un navigateur conçu pour les joueurs. Pour poursuivre son développement, l'entreprise a acquis GameMaker Studio, un environnement low-code pour le développement de jeux. En septembre 2021, Opera a lancé GX.games, un portail pour les jeux développés avec GameMaker Studio. Opera GX a atteint plus de 30 millions d'utilisateurs au premier trimestre 2024 (+1,100 % de croissance sur quatre ans à partir de 2,4 millions au premier trimestre 2020). Le navigateur intègre ARIA, l'assistant IA d'Opera, qui aide les utilisateurs à trouver des informations instantanément.



Opera compte actuellement près de 304 millions de MAU parmi les joueurs, soit environ 8 % des internautes mondiaux. Sa base d'utilisateurs de navigateurs mobiles a atteint 224 millions de MAU moyens tandis qu'il a continué à réduire les dépenses d'acquisition en Asie du Sud, une région à faible ARPU, tout en réaffectant ses ressources à la croissance de ses utilisateurs sur les marchés à fort ARPU tels que l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest.



Notamment, 74 % des nouveaux utilisateurs proviennent du trafic organique, 12 % de sources payantes et 14 % d'OEM. Opera s'engage dans des partenariats stratégiques et des intégrations avec des entreprises majeures comme Google, Amazon, YouTube, Meta et Netflix où les sources de revenus sont divisées en 42% provenant de la recherche (+14% YoY) et 58% (+21% YoY) de la publicité.



Opera monétise également par le biais d'applications préinstallées, offrant une visibilité aux entreprises et garantissant des flux de revenus substantiels grâce au partage des revenus ou aux redevances de location.



Les revenus d'Opera sont passés de 165 millions de dollars en 2020 à près de 400 millions de dollars en 2023, les analystes prévoyant environ 600 millions de dollars d'ici 2026. L'EBITDA et l'EBIT sont passés respectivement de 25 à 93 millions de dollars et de 3 à 63 millions de dollars entre 2020 et 2023. La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur l'entreprise, avec une utilisation accrue de ses navigateurs, notamment chez les joueurs. La marge d'exploitation a augmenté pour atteindre 15,85 % en 2023 et devrait atteindre 20 % d'ici 2026, la marge nette suivant une trajectoire similaire. Le ROE et le ROA de l'entreprise se sont considérablement améliorés, passant de 0,54 % et 0,51 % en 2020 à 7 % et 6,37 % en 2023. Les analystes prévoient un ROE de 12,3 % d'ici 2026 et un ROA de 9,2 % d'ici 2025.



Opera a vu son ARPU passer de 0,41 $ au premier trimestre 2020 à 1,43 $ au deuxième trimestre 2024, soit une hausse de 248 %. La part des utilisateurs du marché occidental est passée de 8 % au T1 2019 à 17 % au T1 2024, soit une augmentation de 64 % en quatre ans.



Il est confronté à plusieurs risques qui pourraient avoir un impact sur ses performances commerciales, tels que la nature cyclique du marché de la publicité qui peut affecter le flux de revenus de l'entreprise. Le groupe dépend fortement des contrats de recherche (42 % du chiffre d'affaires), en particulier avec Google, et manque donc de diversification de ses revenus. Il a récemment annoncé sa collaboration avecGoogle Cloud pour alimenter son navigateur en IA avec les modèles Gemini.

Opera a un potentiel de croissance substantiel dans les années à venir, avec le développement de l'intelligence artificielle comme moteur de croissance possible. Bien qu'il ne soit pas encore un acteur majeur dans le monde du jeu, il vise à accroître sa présence. Le lancement de divers navigateurs adaptés à différentes utilisations, associé à des partenariats stratégiques, place l'entreprise en bonne position pour l'expansion de sa base d'utilisateurs et une croissance soutenue. Avec un ratio C/B de 7,11x pour l'année fiscale 2023, il semble y avoir un écart entre les plans de développement de l'entreprise et la perception du marché, ce qui représente une opportunité d'investissement potentiellement intéressante ?