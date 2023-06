OPG Power déclare que la production annuelle est affectée par les prix du charbon

(Alliance News) - OPG Power Ventures PLC a déclaré mardi que son chiffre d'affaires et son bénéfice annuels étaient conformes aux attentes du marché, mais note que les prix plus élevés du charbon ont affecté sa production totale.

La société basée sur l'île de Man, qui développe et exploite des centrales électriques en Inde, a déclaré que la production totale pour l'année se terminant le 31 mars était de 1,5 milliard d'unités, en baisse de 17% par rapport à 1,8 milliard d'unités l'année précédente. Cette baisse a été attribuée aux prix élevés du charbon, ainsi qu'à la stratégie d'OPG Power consistant à se concentrer sur des opérations rentables afin de répondre aux attentes du marché.

Les actions d'OPG Power étaient en baisse de 4,9 % à 8,80 pence chacune à Londres mardi matin.

Entre-temps, le facteur de charge de la centrale pour 2023 a chuté à 42 %, contre 52 % l'année précédente. Le facteur de charge de la centrale pour le mois d'avril était de 75 %, contre 71 % en mars.

OPG Power a ajouté que son tarif moyen en 2023 était de 8,71 INR, soit 0,1 pence, par kilowattheure, en hausse de 50 % par rapport à 5,82 INR par kwh au cours de l'exercice 2022.

La société a également remboursé 1,72 milliard INR de dettes en 2023, tandis que des débentures non convertibles d'environ 2 milliards INR ont été remboursées en mai.

En ce qui concerne l'avenir, OPG Power a déclaré que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et son bénéfice après impôts sont conformes aux attentes du marché pour l'exercice 2023, et qu'elle peut donc se concentrer sur "l'amélioration de la valeur actionnariale". L'entreprise n'a pas fourni d'autres détails.

Le président non exécutif Narayanan Kumar a déclaré : La société s'est concentrée sur les opérations rentables et a réalisé des performances et une génération de trésorerie exceptionnelles au cours d'une année que l'on pourrait qualifier de "difficile". Avec le ralentissement de la demande mondiale de charbon et l'augmentation de la production de charbon, la plupart des indices de référence mondiaux se rapprochent désormais de leurs moyennes à long terme, ce qui témoigne d'un retour à la rationalité sur les marchés."

