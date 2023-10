OPG Power Ventures Plc est une société basée sur l'île de Man, qui se consacre principalement au développement, à la propriété, à l'exploitation et à la maintenance de projets énergétiques du secteur privé en Inde. L'électricité produite par les centrales de la société est vendue principalement à des entreprises du secteur public et à des utilisateurs captifs d'électricité en Inde ou sur le marché à court terme. Sa principale centrale thermique au charbon, d'une capacité de 414 MW, est située dans l'État industriel du Tamil Nadu, à proximité des ports d'Ennore et de Chennai. La centrale comprend quatre unités, 77 MW, 77 MW Chennai II, 80 MW Chennai III et 180 MW Chennai IV. La société exploite également ses 64 MW de projets solaires au Karnataka. Ces projets sont répartis sur quatre sites, dont trois de 20 MW et un de 2 MW. Ses filiales comprennent Caromia Holdings Limited (CHL), Gita Power and Infrastructure Private Limited (GPIPL), OPG Power Generation Private Limited (OPGPG), Samriddhi Surya Vidyut Private Limited et Powergen Resources Pte Ltd.