OpGen, Inc. (OpGen) est une société de médecine de précision qui utilise le diagnostic moléculaire et l'informatique pour combattre les maladies infectieuses. La société est engagée dans le développement de l'information moléculaire des produits et services pour les établissements de soins de santé mondiaux afin de guider les cliniciens avec des informations sur les infections, d'améliorer les résultats des patients et de diminuer la propagation des infections causées par des organismes multirésistants (MDRO). Les produits candidats et services de diagnostic moléculaire et d'informatique de la société combinent ses diagnostics moléculaires Unyvero et Acuitas, la base de données d'Ares Genetics et la plateforme informatique Acuitas Lighthouse. Les tests de diagnostic moléculaire fournissent des informations sur l'identification microbienne et les gènes de résistance aux antibiotiques. Les systèmes informatiques Acuitas Lighthouse sont des offres informatiques basées sur le cloud computing et conformes à la loi fédérale sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie (HIPAA), qui sont conçues pour combiner les résultats des tests de laboratoire clinique avec ceux du patient.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale