Ophir High Conviction Fund est un fonds d'actions de petite et moyenne capitalisation basé en Australie. L'objectif d'investissement du fonds est d'investir dans environ 15 à 30 sociétés cotées en dehors de l'indice S&P/Australian Securities Exchange (ASX) 50. Le fonds peut également investir dans des actions internationales, telles que des titres cotés en Nouvelle-Zélande, conformément à la déclaration d'information sur le produit et aux dispositions de l'acte constitutif du fonds. Il investit dans divers secteurs, notamment les services de communication, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, l'énergie, la finance, la santé, l'industrie, les technologies de l'information, les matériaux, l'immobilier et les services publics. Ophir Asset Management Pty Ltd est l'entité responsable et le gestionnaire de la société.