OPMOBILITY : Stifel reste positif, abaisse sa cible

Le 26 juin 2024 à 10:59

Tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur OPmobility (ex Plastic Omnium), estimant que 'dans un sous-secteur en défaveur, il se tient relativement bien', Stifel abaisse son objectif de cours de 17 à 13 euros.



Le broker juge que les faibles objectifs de l'équipementier automobile 'sont au moins résistants à l'été', le groupe étant selon lui 'plus exposé à l'Amérique du Nord alors que sa dépendance vis-à-vis de la Chine est plus limitée que ses pairs'.



'Les deux semestres devraient se montrer plutôt équilibrés en termes de marge et de FCF, avec toutefois une possible petite amélioration séquentielle au second semestre 2024', poursuit Stifel, qui réduit ses BPA 2024-26 de 15% en moyenne.



