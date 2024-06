OPmobility a organisé une visite de site destinée à ses actionnaires individuels le 19 juin 2024.

Près de vingt actionnaires individuels ont eu l'occasion de visiter notre centre de R&D ∑-Sigmatech, situé à Ste Julie, près de Lyon, afin de découvrir les moyens d'essais et de production pilote du Groupe pour les systèmes extérieurs. Ouvert en 2002, ce site est le centre mondial de R&D du business group Exterior, au sein duquel les équipes conçoivent, proposent et valident des pare-chocs et hayons extérieurs innovants par leur taille, leur esthétique et les fonctions qu'ils intègrent. Sur ce site de 16 000 m², plus de 450 ingénieurs, de 14 nationalités différentes, innovent chaque jour pour construire le futur de la mobilité.

Cette visite a été l'occasion de découvrir les pièces déjà en production des 3 business groups de OPmobility qui sont actifs sur l'extérieur des véhicules : Lighting, Modules et Exterior. Les visiteurs ont eu accès à la ligne pilote du site, notamment les moyens d'assemblage et de peinture et la nouvelle presse de 2 700 tonnes bi-matière, mise en service en mars 2022. Les moyens d'essais du laboratoire du site, support pour le monde entier, ont été présentés, en particulier les essais de choc, le pont vibrant ou les moyens de caractérisation des matériaux. L'innovation a mis en avant les démonstrateurs hayon et pare-chocs dont les conceptions permettent une grande liberté de style et d'intégrer des fonctions d'éclairage ou de sécurité, ainsi que les dernières innovations de décoration ou d'utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés. Les actions du site pour réduire son empreinte carbone ont aussi été saluées, avec notamment le management de l'énergie et les panneaux solaires, permettant de couvrir 30 % de la consommation d'énergie du site de Sigmatech.