PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile OPmobility a confirmé mardi ses objectifs pour l'exercice 2024, alors que ses résultats ont dépassé les prévisions des analystes au premier semestre, soutenus par le dynamisme des activités historiques, particulièrement en Amérique du Nord.

Pour la période de janvier à juin 2024, OPmobility a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5,41 milliards d'euros, en croissance de 2,3% en données publiées sur un an et de 3,3% hors effets de change et de périmètre. Le chiffre d'affaires économique, qui tient compte des contributions des coentreprises de l'industriel, a augmenté de 2,1% en données publiées sur la période et de 3,5% à périmètre et taux de change constants, à 5,94 milliards d'euros.

La progression des ventes économiques d'OPmobility a ainsi dépassé de 3,8 points de pourcentage l'évolution de la production automobile mondiale sur la période, a indiqué le groupe en se référant aux chiffres de production fournis par S&P Global Mobility.

La tendance a été portée par le dynamisme des activités d'OPmobility en Amérique du Nord. Dans cette zone géographique, le chiffre d'affaires économique du groupe est ressorti en croissance de 10,8% en données organiques au premier semestre, à 1,77 milliard d'euros, alors que la production automobile n'y a augmenté que de 1,1% dans le même temps.

Le groupe a également bénéficié d'une croissance robuste de sa division historique Modules, dont le chiffre d'affaires économique est ressorti en hausse de 8,3% en données organiques au premier semestre, à 1,72 milliard d'euros.

La marge opérationnelle d'OPmobility s'est inscrite à 234 millions d'euros au premier semestre, soit 4,3% du chiffre d'affaires consolidé, contre 210 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires consolidé à la même période de 2023.

"Dans un marché stable en volumes au premier semestre 2024 et dans un contexte d'inflation qui reste à un niveau élevé, le groupe a bénéficié de volumes en hausse tout en maîtrisant l'impact de l'augmentation des coûts grâce à la flexibilisation de ses coûts de production et de structure, ainsi que l'avancement de discussions engagées avec les acteurs de la filière automobile", a expliqué OPmobility dans un communiqué.

Acompte sur dividende

Le bénéfice net de l'industriel s'est établi à 100 millions d'euros au premier semestre de 2024, un montant stable sur un an. Sur la période, le flux de trésorerie disponible a progressé de 14,6%, à 157 millions d'euros.

Dans ce contexte, le conseil d'administration a décidé la distribution d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2024 d'un montant de 0,24 euro par action. Cet acompte sera détaché le 25 juillet 2024 et mis en paiement en numéraire le 29 juillet 2024.

Les résultats semestriels d'OPmobility ont dépassé les attentes des intermédiaires financiers. Selon un consensus réalisé par Visible Alpha, les analystes tablaient, en moyenne, sur un chiffre d'affaires consolidé de 5,33 milliards d'euros et sur une marge opérationnelle de 205 millions d'euros, soit un taux de marge opérationnelle de 3,8%, pour le premier semestre.

L'industriel a ainsi confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours. Pour 2024, OPmobility vise toujours, à périmètre et taux de change constants, une évolution de son chiffre d'affaires économique plus flatteuse que celle de la production automobile mondiale. Ses dirigeants tablent également sur une progression cette année des principaux agrégats financiers, à savoir la marge opérationnelle, le résultat net et le flux de trésorerie disponible, par rapport à 2023.

OPmobility a indiqué avoir établi ces objectifs sur la base d'une production automobile mondiale attendue en baisse de 4% au second semestre par S&P Global Mobility, après une contraction de 0,3% observée au premier semestre.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 41 37; ddelmond@agefi.fr ed: FXS

COMMUNIQUES FINANCIERS DE PLASTIC OMNIUM:

https://www.plasticomnium.com/fr/press-room/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2024 01:02 ET (05:02 GMT)