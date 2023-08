Oportun Financial Corporation est une société de services financiers. La société exploite sa plateforme numérique pour fournir des crédits à la consommation aux personnes. Elle utilise des modèles d'intelligence artificielle (IA) pour fournir à ses clients des alternatives aux prêts sur salaire et aux prêts sur titre automobile. La société propose des prêts personnels, des cartes de crédit et des prêts automobiles. Son prêt personnel consiste en un prêt personnel à tempérament amortissable avec des paiements fixes pendant toute la durée du prêt. Elle propose la carte de crédit Visa Oportun dans plus de 33 États. La plateforme numérique de la société permet une gestion de bout en bout du processus, de la demande de prêt au décaissement, en passant par le service et le recouvrement, permettant à ses clients d'interagir et de passer d'une expérience en ligne, par téléphone et en personne. Elle permet à ses clients de remplir une demande de prêt en ligne via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur.