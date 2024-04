Oportun Financial Corporation est une société fintech. Ses produits financiers lui permettent de rencontrer ses membres là où ils se trouvent et de les aider dans leur santé financière globale. Ses produits comprennent des prêts personnels, des prêts personnels non garantis, des prêts personnels garantis et Set & Save. Les prêts personnels permettent à ses membres de répondre à des besoins financiers urgents ainsi qu'à des achats planifiés et à des opportunités de croissance personnelle. Ses prêts personnels garantis permettent à ses membres d'accéder à des prêts plus importants qu'avec un prêt non garanti, ce qui est essentiel si le besoin financier auquel ils répondent dépasse les limites de prêts non garantis pour ce membre. Set & Save est son produit d'épargne. Sa plateforme intelligente de prêt et d'épargne est conçue pour aider les gens, même ceux qui ne sont pas bien servis par les institutions financières traditionnelles, à accéder au crédit et à automatiser leur épargne sans que cela ait un impact sur leur capacité à répondre à leurs besoins quotidiens. Elle applique l'intelligence artificielle (IA) pour automatiser la santé financière des gens.