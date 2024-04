Oportun a annoncé la nomination de Scott Parker en tant que nouvel administrateur indépendant et de Richard Tambor en tant qu'observateur au sein du conseil d'administration d'Oportun, chacun prenant effet immédiatement. Tambor se présentera à l'élection du conseil d'administration d'Oportun lors de l'assemblée annuelle des actionnaires 2024 qui se tiendra plus tard dans l'année. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre d'un accord de coopération que la société a conclu avec Findell Capital Management LLC.

Findell est une société d'investissement qui détient environ 7,7 % des actions ordinaires en circulation d'Oportun. Scott Parker est actuellement directeur financier de NationsBenefits, LLC. Auparavant, M. Parker a été vice-président exécutif et directeur financier de Ryder System Inc. et vice-président exécutif et directeur financier de OneMain Holdings Inc. M. Parker a également été vice-président exécutif et directeur financier de CIT Group Inc. M. Parker siège actuellement au conseil d'administration de DailyPay Inc. en tant que président de son comité d'audit et de risque.

M. Parker est titulaire d'une licence en économie agricole de l'université de Cornell. Richard Tambor était auparavant vice-président exécutif et directeur des risques chez OneMain Holdings Inc. Avant OneMain, M. Tambor était vice-président principal et directeur des risques pour les services financiers de détail chez JPMorgan Chase & Co. M. Tambor a également été directeur général chez Novantas LLC et conseiller principal chez Inductis Inc. M. Tambor a commencé sa carrière chez American Express Travel Related Services Co.

Inc. (société mère d'American Express), où il a été promu Chief Risk Officer of Small Business Services et a occupé les fonctions de président et de directeur général d'American Express Business Finance Corp. M. Tambor est titulaire d'une licence en économie de l'Université hébraïque de Jérusalem et d'une maîtrise en économie de l'Université de New York.