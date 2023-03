OptiBiotix Health achève la troisième étude sur l'homme pour le médicament SlimBiome

(Alliance News) - OptiBiotix Health PLC a déclaré mercredi avoir achevé sa troisième étude sur l'homme pour son médicament amaigrissant SlimBiome.

Le développeur de probiotiques basé à York, en Angleterre, qui s'attaque à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires et aux conditions de vie, a déclaré que l'essai a montré une réduction significative de 15 % de la réponse insulinique par rapport au sucre seul.

La société a noté que le médicament réduisait également la sensation de faim et augmentait la sensation de satiété, créant ainsi une tendance à la diminution de l'envie de manger par rapport au sucre.

SlimBiome a déclaré que l'essai indique la capacité de SlimBiome à modérer le rythme d'ingestion d'une grande quantité de sucre en réduisant la réponse insulinique, qui à son tour est liée à des niveaux accrus de satiété.

La société a déclaré que les revues de produits de consommation montraient que le médicament permettait de réduire le grignotage et l'ingestion de nourriture, entraînant une perte de poids moyenne de 1,2 kilogramme par semaine.

Le directeur général, Stephen O'Hara, a déclaré : "Cette étude récente sur SlimBiome est l'une des trois études humaines indépendantes qui montrent toutes une capacité à réduire la faim et les fringales, ce qui entraîne une réduction de la prise alimentaire et une perte de poids.

Il a ajouté que le nouvel intérêt des laboratoires pharmaceutiques et des consommateurs pour la perte de poids suggère "que les régimes sans faim sont désormais un choix des consommateurs et que l'utilisation de SlimBiome en soi ou son incorporation dans des produits alimentaires ou de grignotage peut aider les clients à gérer la perte de poids en réduisant l'apport alimentaire sans faim et sans fringales".

Les actions d'OptiBiotix ont chuté de 2,2 % à 11,00 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

