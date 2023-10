OptiCept Technologies AB, anciennement OptiFreeze AB, est une société basée en Suède qui fournit à l'industrie alimentaire et végétale des solutions de haute technologie qui contribuent à un monde plus durable et permettent une croissance économique respectueuse du climat. OptiCept optimise les processus biologiques - extraction accrue de la matière première, durée de conservation prolongée, réduction des déchets et amélioration de la qualité (goût, arôme, couleur, contenu nutritionnel) du produit final. Grâce à la technologie brevetée du champ électrique pulsé (PEF) et de l'infusion sous vide (VI), la technologie ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour l'industrie alimentaire et la propagation des plantes dans le monde entier. L'objectif d'OptiCept est de contribuer à un monde durable en offrant une technologie verte de pointe efficace et facile à utiliser dans les domaines de la FoodTech et de la PlantTech.

Secteur Pêche et agriculture