OptimizeRx Corporation est une société de technologie de santé numérique qui permet l'engagement entre les organisations des sciences de la vie, les fournisseurs de soins de santé et les patients. Les principales solutions de la société comprennent l'engagement des médecins basé sur des données probantes, la messagerie de bannière de point de soins, la messagerie de bannière de réseau social, la messagerie de bannière basée sur le compte institutionnel, la messagerie financière, l'engagement des patients et le flux de travail d'initiation de la thérapie. Sa solution d'engagement des médecins fondée sur des données probantes utilise l'analyse prédictive via des méthodes d'apprentissage automatique appliquées aux données du monde réel (RWD) pour aider les prestataires de soins de santé (HCP). Sa solution de messagerie de bannière sur le lieu de soins utilise une variété de sensibilisation et de messages au sein du flux de travail clinique, qui peuvent être adaptés pour répondre aux besoins de chaque marque. Sa solution de messagerie bannière basée sur les comptes institutionnels permet à ses clients de diffuser des messages bannières en ligne et sur les intranets de comptes de systèmes de santé ciblés.

Secteur Internet