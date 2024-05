Option Care Health, Inc. est un fournisseur indépendant de services de perfusion à domicile et en site alternatif. Les services de perfusion de la société comprennent la gestion clinique de la thérapie par perfusion, le soutien infirmier et la coordination des soins. Elle propose un portefeuille de thérapies par l'intermédiaire de son réseau de 93 pharmacies à service complet et de 84 unités de perfusion ambulatoires autonomes. Elle administre une grande variété de thérapies et de services, notamment la perfusion d'anti-infectieux, l'insuffisance cardiaque, les troubles inflammatoires chroniques, la perfusion d'immunoglobulines, la perfusion de troubles de la coagulation, la perfusion de soutien nutritionnel, les troubles neurologiques, et d'autres. Les services de perfusion à domicile de la société comprennent les médicaments et les fournitures pour l'administration et l'utilisation à domicile ou dans l'une de ses suites de perfusion ambulatoire, la consultation et l'éducation concernant l'état du patient et les médicaments prescrits, le soutien infirmier, la surveillance clinique et l'aide à la surveillance des effets secondaires potentiels, ainsi que l'aide à l'obtention du remboursement.

Secteur Installations et services en soins de santé