Optiva Inc. est un fournisseur canadien de logiciels de gestion des revenus natifs du nuage pour l'industrie des télécommunications. Elle fournit des produits de monétisation et de systèmes de soutien commercial (BSS) natifs du nuage sur les nuages privés et publics aux fournisseurs de services de communication (FSC) du monde entier. Ses produits et services permettent aux FSC de monétiser leurs différents segments de clientèle, notamment les consommateurs, les entreprises, les grossistes et l'Internet des objets (IoT). Ses produits comprennent Optiva BSS Platform et Optiva Charging Engine. Optiva BSS Platform fournit une solution de tarification et de facturation entièrement gérée, de bout en bout et native du cloud sur les clouds privés et publics. Optiva Charging Engine est une plateforme entièrement compatible avec le cloud pour les clouds privés et publics. Ses autres produits comprennent Optiva Policy Control, Optiva Payment Solution, et Optiva Wholesale Billing. Ses solutions aident les fournisseurs de services à maximiser les opportunités liées au numérique, à la cinquième génération (5G), à l'IoT et aux marchés émergents afin d'atteindre le succès commercial.

Secteur Services et conseils en informatique