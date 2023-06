NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTREAL, 28 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente pour l'acquisition d'un intérêt de 100 % dans une seconde propriété pour le lithium dans le Territoire d'Eeyou Itschee, Baie James, Québec, dans un district actuellement exploré intensivement pour son potentiel en lithium par des compagnies d’exploration minière.

Après des mois d'évaluation sur plusieurs projets, l'entreprise a choisi de s'impliquer dans ce secteur de la Baie James qui est particulièrement actif pour l'exploration du lithium. Il a fallu un certain temps à Opus pour sécuriser ces propriétés en raison des paramètres de sélection établis par la société pour l'acquisition de propriétés :

1. Les propriétés sélectionnées doivent être situées dans des régions à fort potentiel minéral.

2. Les propriétés sélectionnées doivent être accessibles par voie terrestre pour une exploration et un développement à faible coût (camions ou VTT)

3. Les propriétés doivent présenter un excellent potentiel de découvertes.

Les termes de l'entente d'option entre Opus One et les propriétaires consistent en un paiement en espèces de 40 000,00 $ CDN, payable à la clôture d'un futur financement dans les 6 prochains mois ; 4 250 000 actions Opus One, d'une valeur de 0,05 $ par action et 1 000 000 bons de souscription exerçables à 0,10 $ pour une période de 18 mois; tout ce qui précède est divisé dans une proportion égale de 50% entre les deux détenteurs des claims. La transaction est conditionnelle à l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).

La seconde propriété que nous avons retenue a été nommée « Wemindji », en raison de la proximité du village du même nom. Elle est située immédiatement à l'ouest de la découverte de lithium MIA de Q2 Metals. Elle consiste en 1 bloc de claims couvrant 2 590 hectares. La propriété est située au nord de la route menant à Wemindji et est facilement accessible en VTT. La découverte de MIA Lithium est constituée par une série de pegmatites à spodumène situées le long d'un axe ENE-WSW qui pourrait continuer vers l'ouest sur notre propriété Wemindji.



Une évaluation préliminaire de la zone consistant en une étude d'images satellitaires a montré la présence de plusieurs formations rocheuses allongées de couleur pâle, bien exposées en raison des récents incendies de forêt. Ces formations sont compatibles avec la présence de dykes de pegmatite.



L'entreprise se prépare pour un programme estival de prospection, de cartographie et d'échantillonnage sur les deux propriétés récemment acquises dans la région (Wemindji et La Grande). Une équipe de terrain devrait être mobilisée fin juillet. Le programme de terrain est entièrement financé.



Louis Morin PDG d'Opus One a commenté : « Grâce au partenariat que nous avons établi avec des prospecteurs chevronnés et dévoués, nous sommes en mesure d’acquérir une deuxième propriété de lithium qui, encore une fois, correspond précisément à nos critères d'entreprise quant à l'accessibilité et au potentiel minéral. Chez Opus One, nous veillons toujours à dépenser judicieusement nos fonds afin de créer un maximum de valeur pour nos actionnaires. Nous avons retenu les services d’une équipe compétente de première classe pour mener notre prochain programme d'été sur le terrain et nous sommes entièrement financés pour procéder.

CORPORATION AURIFÈRE OPUS ONE inc.

Opus One Resources Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs à Val-d'Or, à Matagami et maintenant à la Baie James.



Une personne qualifiée, Pierre O'Dowd P.Geo, a vérifié les données divulguées, y compris les données d'échantillonnage, d'analyse et de test sous-jacentes aux informations ou opinions contenues dans la divulgation écrite, comme l'exigent les articles 3.1 et 3.2 du Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la loi canadienne en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans, coûts, objectifs ou performances futures d'Opus One, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, des mots tels que « peut », « ferait », « pourrait », « sera », « probable », « croit », « s'attend à », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « estime " et des mots similaires et leur forme négative sont utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne seront pas nécessairement des indications précises de si, ou des moments auxquels ou par lesquels, ces performances futures seront atteintes. Rien ne garantit que les événements anticipés par les informations prospectives se produiront, y compris le programme d'exploration prévu sur le projet, les résultats d'un tel programme d'exploration, le développement du projet et les avantages qu'Opus One tirera du projet, la demande prévue de lithium. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles à ce moment et/ou sur la croyance de bonne foi de la direction en ce qui concerne les événements futurs et sont soumises à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont au-delà du contrôle d'Opus One.



Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits aux rubriques « Instruments financiers » et « Risques et incertitudes » dans le rapport annuel d'Opus One pour l'exercice clos le 31 août 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR. sur www.sedar.com et pourrait faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Opus One n'a pas l'intention, et Opus One n'assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des informations, événements ou circonstances ultérieurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tels que définis dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

