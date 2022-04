La Corporation Aurifère Opus One utilise la technologie de Windfall Geotek IA System sur ses propriétés aurifères de Casa-Berardi Douay-Cameron situées près de Matagami, au Québec

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS



MONTRÉAL, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation Aurifère Opus One (TSX-V: OOR) (“La Compagnie” ou “Opus One”); et Windfall Geotek (TSX-V: WIN, OTCQB: WINKF, FSE: L7C2) (Windfall) sont heureux d'annoncer que Windfall produira deux programmes de signatures pour l’or sur les projets Vezza Nord, Vezza Extension et Noyell d’Opus One. Windfall assistera la Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) à trouver de nouvelles cibles de forage en utilisant sa technologie d’Intelligence Artificielle Mineral Exploration Targeting, qui permet d’identifier les sites qui présentent des signatures similaires aux mines et gisements connus. Windfall Geotek est un chef de file dans l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), possédant des techniques avancées de compilation de données dans le secteur minier, développées depuis 2005.

Un premier programme régional de signatures aurifères utilisera toutes les informations publiques qui sont disponibles et couvrira les projets Noyell, Vezza nord et Vezza Extension.

Figure 1: Localisation des projets d'Opus One ainsi que le différents indices d'or découverts à ce jour

Le deuxième programme de signatures aurifères procédera à la compilation de plus d'informations, provenant d'un récent levé aérien Mag détaillé, commandité par Opus One. En février et mars 2022, ce nouveau levé a couvert l'ensemble de la zone de nos propriétés Casa-Berardi-Douay-Cameron.

Le levé a couvert la propriété Noyell qui abrite la découverte aurifère nommée Zone 1. Cette dernière a été forée en 2020 et 2021 par Opus One. La zone aurifère se définie actuellement sur une largeur de plus de 400 m et, en profondeur, jusqu'au niveau 375 m. Le levé de géophysique a également couvert les propriétés Vezza Nord et Vezza Extension.

La propriété Vezza Extension est interprétée comme pouvant potentiellement présenter l'extension ouest de l'horizon minéralisé de la mine d’or Vezza.

Windfall Geotek traitera ces nouvelles données en haute résolution avec son programme d'IA. Cette étude va couvrir une superficie totale du projet de 285 claims (10 860 hectares).

Des cibles d'exploration aurifère hautement prioritaires seront identifiées parmi les meilleures similarités pour retrouver un contexte géologique similaire à celui de la mine d'or VEZZA et de la Zone1 de la propriété Noyell.

Louis Morin, PDG d'Opus One, a déclaré : « J'ai suivi l'évolution du système Windfall IA depuis 2007. Les derniers résultats de leurs travaux semblent confirmer que les cibles générées par la technologie Windfall IA peuvent être très précises avec des morts-terrains de 5 à 50 mètres. Notre premier objectif est de tester si nos cibles aurifères connues comme celle de la zone 1 de Noyell et de la mine d’or voisine Vezza chevaucheront les cibles existantes générées par le système d'IA. Par la suite, nous travaillerons sur des cibles générées par la technologie de l'IA dans des zones qui comportent moins de travaux historiques dans notre portefeuille de projets Casa-Berardi-Douay-Cameron. C'est d'un grand intérêt pour nous car nos projets sont situés à proximité des infrastructures, de la main-d'œuvre et de communautés minières.

Dinesh Kandanchatha, Le président de Windfall Geotek a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler aux côtés d'Opus One dans leur aventure vers une découverte. M. Morin [PDG d'Opus One] comprend vraiment la valeur que notre technologie apporte à l'exploration et il a un plan prêt à être exécuté. Notre objectif est de fournir à son équipe une vue impartiale de ses propriétés à l'aide de données, en commençant par la Zone qui est connue dans Noyell et par Vezza, la mine d’or voisine.

Les données scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées et révisées sous la supervision de Grigor Heba, Ph.D., P.Geo., géologue principal chez Windfall Geotek et personne qualifiée tel que définie par la norme canadienne NI 43-101.

La Corporation Aurifère OPUS ONE Inc.

La Corporation Aurifère Opus One Inc. est une société d'exploration minière qui travaille à la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés qui sont stratégiquement situées dans des camps miniers reconnus, à proximité de mines existantes, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec, dans une des zones où la production d'or est parmi les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs dans les régions de Val-d'Or, Matagami et Chibougamau.

Windfall Geotek

Windfall est une société d'intelligence artificielle qui est en affaires depuis plus de 15 ans et qui développe ses techniques propriétaires d'analyse CARDS (IA) et d'exploration de données. Windfall Geotek peut compter sur une équipe multidisciplinaire qui comprend des professionnels de la géophysique, de la géologie, de l'intelligence artificielle et des mathématiques. Il combine des ensembles de données publiques et privés disponibles, y compris des données géophysiques, de forages et d’exploration de surface. Les algorithmes conçus et utilisés par Windfall sont calculés pour mettre en évidence les zones d'intérêt qui ont le potentiel d'être géologiquement similaires à d'autres gisements et minéralisations aurifères connus. L'objectif de la Société est de développer un nouveau flux de redevances en améliorant et en participant de manière significative au taux de réussite de l'exploration minière. Windfall a joué un rôle dans de nombreuses découvertes passées en utilisant sa méthodologie décrite sur : https://windfallgeotek.com/.

Figure 2: Localisation des projets

