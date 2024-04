Ora Banda Mining Limited est une société d'exploration et de développement aurifère basée en Australie. La société est engagée dans l'exploration minière, le développement et l'exploitation de mines et la vente d'or en Australie occidentale. Ses projets comprennent Davyhurst, Riverina-Mulline, Siberia, Callion, Walhalla et Lady Idaa. Le projet aurifère de Davyhurst est situé à environ 120 kilomètres au nord-ouest de Kalgoorlie, dans la province minière aurifère de niveau 1 des Eastern Goldfields en Australie occidentale. L'ensemble des concessions de la société se compose d'environ 92 concessions accordées couvrant une superficie d'environ 1 200 kilomètres carrés (km2). Il propose une couverture d'environ 130 kilomètres de séquences de roches vertes susceptibles de contenir des minéralisations d'or, de sulfure de nickel et de métaux de base. La zone du projet Riverina-Mulline est située à environ 44 km en voiture au nord de l'usine de traitement de Davyhurst. La zone du projet Callion est située à environ 13 km au sud-ouest de l'usine de traitement de Davyhurst.

Secteur Or