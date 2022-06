Oracle : Jefferies remonte son objectif de cours

Jefferies réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Oracle avec un objectif de cours remonté de 75 à 80 dollars, au lendemain de la publication par l'éditeur de progiciels de ses résultats au titre de son quatrième trimestre comptable.



'La croissance hors effets de changes de 10% sur un an (par rapport à une prévision de 6-8%) a atteint les deux chiffres plus tôt que prévu', note le broker, qui explique ceci par la hausse importante des licences et la force du secteur des bases de données.



Selon Jefferies, l'accent se porte sur les revenus du cloud pour stimuler la prochaine étape de la croissance, avec des anticipations de croissance organique supérieure à 30% pour l'exercice 2023.



'À 14 fois le BPA attendu pour 2023, le titre n'est pas cher, même si nous notons que les taux de croissance organique restent bien inférieurs à la moyenne des valeurs à grande capitalisation du secteur des logiciels', souligne-t-il en outre.



