La valeur du jour à Wall Street - Oracle affiche sa plus forte croissance organique depuis plus de 10 ans

Oracle se replie de 0,87% à 75,99 dollars, les investisseurs sanctionnant des résultats décevants, même si les perspectives sont plus favorables que prévu. Pourtant, l'éditeur de logiciels professionnels a affiché sa plus forte croissance interne depuis plus de 10 ans grâce au développement du cloud. Le chiffre d'affaires total du cloud, en rythme annualisé, s'élève désormais à 11,2 milliards de dollars, en augmentation de 26 %. La direction a même affiché comme ambition d'enregistrer une croissance supérieure à 10% au niveau du groupe au cours du prochain exercice.



Bien que nous pensions qu'il s'agisse d'un objectif un peu ambitieux et vaguement défini, nous sommes progressivement positifs quant à l'espoir de la direction de "porter la croissance des ventes à deux chiffres" a commenté JPMorgan.



Au troisième trimestre, clos fin février, de son exercice fiscal 2022, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net de 2,32 milliards de dollars, soit 84 cents par action contre un profit de 5,01 milliards de dollars, soit 1,68 dollar par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,13 dollar, soit 4 cents de moins que le consensus Bloomberg. La direction a attribué cette faiblesse principalement à l'évaluation à la valeur de marché des placements en actions.



" Nous pensons que le résultat net deviendra moins prioritaire pour les dirigeants au cours des prochaines années, car ils investissent davantage pour alimenter la croissance du chiffre d'affaires ", explique Jefferies.



Les revenus d'Oracle ont progressé de 4% à 10,5 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. Ils ont augmenté de 7% à taux de change constants, soit sa meilleure performance depuis plus de 10 ans, soulignent les analystes.



Oracle a précisé que les revenus générés par sa principale division, qui comprend ses activités dans le cloud, ont augmenté de 5% à 7,64 milliards de dollars. Leur progression est de 8% à taux de change constants. Les ventes de licences sur site et pour le cloud ont, elles, augmenté de 1% à 1,29 milliard de dollars. Elles sont en augmentation de 4% à taux de change constants.



Ces résultats s'accompagnent de prévisions favorables. Pour le trimestre en cours, Oracle vise un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 1,40 dollar et 1,44 dollar par action, à comparer avec un consensus de 1,38 dollar.



Le concurrent de SAP cible également des revenus en hausse de 3% à 5% alors que le marché prévoit une augmentation de 5% à 11,8 milliards de dollars. A taux de change constants, la progression est attendue entre 6% et 8%.



" Notre plan est de continuer à augmenter les bénéfices tout en poussant notre croissance à deux chiffres l'année prochaine " a déclaré la directrice générale Safra Catz lors de la conférence de presse avec les analystes.