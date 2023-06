La valeur du jour à Wall Street - Oracle : des résultats trimestriels dopés à l'intelligence artificielle

Oracle gagne 2,42% à 119,25 dollars à la faveur de résultats plus solide qu’anticipé. Le groupe d’informatique bénéficie de l'essor de l'intelligence artificielle générative, qui nécessite une énorme puissance de calcul et stimule la demande pour le cloud. Les analystes mettent en avant la solide performance de son activité, Iaas, qui consiste à offrir une infrastructure informatique à distance (ressources de calcul, stockage…). Elle a enregistré une croissance de 77% à taux de changes constants à 1,4 milliard de dollars contre 57% au trimestre précédent.



Jefferies note que l'écart entre les activités d'infrastructure d'Oracle et celles d'AWS/Azure continue d'être important ; l'IaaS d'Oracle croît de 76% en glissement annuel à un rythme de 5 milliards de dollars, contre une croissance des revenus de 16% à un rythme de 85 milliards de dollars pour AWS et une croissance des ventes de 31% à un rythme de 60 milliards de dollars pour Azure.



Au quatrième trimestre, clos fin mai, de son exercice fiscal 2023, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en hausse de 4% à 3,32 milliards de dollars, soit 1,19 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,67 dollar, soit 9 cents de mieux que le consensus Bloomberg.



Les revenus d'Oracle ont progressé de 17% à 13,8 milliards de dollars alors que le marché ciblait 13,7 milliards de dollars. Ils sont en hausse de 18% à taux de change constants. Oracle a précisé que les revenus générés par sa principale division, qui comprend ses activités dans le cloud, ont augmenté de 23% à 9,37 milliards de dollars. Leur progression est de 25% à taux de change constants. Le cloud seul a connu une croissance de 54% (+55% à taux de change constants) à 4,4 milliards de dollars.



Les ventes de licences sur site et pour le cloud ont reculé de 15% à 2,15 milliards de dollars. Elles sont en repli de 14% à taux de change constants.



Pour le trimestre en cours, Oracle vise un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 1,12 dollar et 1,16 dollar par action. Le consensus Bloomberg s'élève à 1,16 dollar.



Le concurrent de SAP cible également des revenus en hausse de 8% à 10% y compris Cerner. A taux de change constants, la progression est attendue entre 7% et 9%. Le cloud est anticipé en croissance de 28% à 30% à taux de change constants.