Les investisseurs attendent la prochaine série de données sur l'inflation et la santé des consommateurs pour obtenir des indices sur l'orientation de la politique de la Réserve fédérale.

Les actions en Europe et le S&P 500 ont atteint mardi des sommets de clôture record, après une lecture légèrement plus élevée que prévu de l'inflation des consommateurs américains (CPI), le S&P 500 ayant également bénéficié d'une hausse des actions d'Oracle après la publication de ses résultats trimestriels.

Les données sur l'inflation n'ont guère modifié les prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base (pb) lors de sa réunion de juin, mais elles ont donné un coup de fouet aux rendements du Trésor américain, une tendance qui s'est poursuivie mercredi.

"C'est la dynamique depuis décembre - la bataille entre les attentes du marché sur ce que la Fed va faire et les attentes de la Fed sur elle-même", a déclaré Jack McIntyre, gestionnaire de portefeuille pour les titres à revenu fixe mondiaux chez Brandywine Global.

Les investisseurs recevront une nouvelle série de données sur l'inflation sous la forme de l'indice des prix à la production (PPI) jeudi, ainsi que des données sur les dépenses de consommation et le marché du travail, avant la réunion de politique générale de la Fed de la semaine prochaine.

À Wall Street, la hausse des rendements a pesé sur les valeurs technologiques et a entraîné le Nasdaq à la baisse. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 115,44 points, soit 0,30 %, à 39 120,73, le S&P 500 a perdu 1,52 point, soit 0,03 %, à 5 173,75, et le Nasdaq Composite a perdu 53,25 points, soit 0,33 %, à 16 212,29.

Les rendements ont continué leur ascension après les données de l'IPC, les obligations américaines de référence à 10 ans ayant augmenté de 2,7 points de base à 4,182 %, contre 4,155 %, et étant sur la bonne voie pour une troisième session consécutive d'augmentation, ce qui constituerait la plus longue série depuis un peu plus d'un mois.

Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 1,2 point de base à 4,6114 % et était également en passe d'enregistrer une troisième hausse consécutive.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 0,78 point, soit 0,10 %, pour atteindre 776,49, après être passé à 0,15 % d'un record.

L'indice STOXX 600 a progressé de 0,16 % pour atteindre son niveau record, soutenu par les valeurs de la distribution, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 a augmenté de 3,83 points, soit 0,19 %

L'indice du dollar a baissé de 0,21% à 102,70, l'euro a augmenté de 0,3% à 1,0957 $ après que le résultat de l'examen du cadre opérationnel tant attendu ait montré que la Banque centrale européenne souhaite sevrer les banques des liquidités libres, mais qu'elle essaiera de le faire avec suffisamment de douceur pour ne pas perturber le système financier ou les prêts.

Face au yen japonais, le dollar a perdu 0,03% à 147,6, tandis que la livre sterling s'est renforcée de 0,12% à 1,281 dollar.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 2,62 % à 72 930,70 $ après avoir atteint son troisième record consécutif à 73 678 $.

Le brut américain a gagné 2,41% à 79,43 dollars le baril et le Brent a augmenté à 83,81 dollars le baril, en hausse de 2,31% sur la journée, soutenu par une baisse des stocks de brut américains ainsi qu'une baisse plus importante que prévu des stocks d'essence américains et des perturbations potentielles de l'approvisionnement après les attaques ukrainiennes sur les raffineries russes.