Oracle : BPA accru de 16% au 1er trimestre

Oracle a publié lundi soir un BPA ajustée (non-GAAP) de 1,19 dollar au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24, en hausse de 16% (+14% en devises constantes), avec une marge d'exploitation ajustée de 41%.



Son chiffre d'affaires total a augmenté de 9% (+8% en devises constantes) pour atteindre 12,5 milliards de dollars, dont des revenus des services cloud et du support de licences en hausse de 13% (+12% à taux de change constant) à 9,5 milliards.



Les revenus de l'éditeur de logiciels d'entreprise ont été soutenus notamment par le dynamisme de ses activités de cloud (infrastructures et applications), en croissance de 30% à 4,6 milliards, et plus particulièrement celles d'infrastructures (+66%).



'À ce jour, les sociétés de développement d'IA ont signé des contrats pour acheter plus de quatre milliards de dollars de capacité dans le cloud Gen2 d'Oracle', met en avant son président et directeur technique Larry Ellison.



