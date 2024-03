Oracle Corporation est le 1er éditeur mondial de logiciels d'entreprise. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de support aux licences des logiciels et de services sur le cloud (71,1%) ; - vente de licences de logiciels sur le cloud et sur site (13,9%) : logiciels de bases de données, de gestion d'applications (gestion de la relation client, des approvisionnements, etc.), d'aide à la décision, etc. ; - vente de matériels (7,5%) ; - prestations de services aux clients (7,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (47,7%), Royaume Uni (5,5%), Japon (4,4%), Allemagne (4,2%), Canada (3,2%) et autres (35%).

