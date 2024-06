Oracle : La valeur du jour à Wall Street - Oracle affiche un nouveau record, dopé par ses perspectives de croissance

Oracle (+11,4% à 137,97 dollars) est propulsé en tête du S&P 500 grâce à des perspectives favorables et à des contrats avec Google et Microsoft. Les investisseurs ont fait passer au second plan les résultats trimestriels décevants de l'éditeur de logiciels professionnels pour se concentrer sur l'annonce d'une prévision de croissance supérieure à 10% pour le nouvel exercice contre 6% pour le précédent. JPMorgan souligne que si cette prévision est en partie permise par les faiblesses de l'exercice 2024, elle rapproche l'entreprise de la trajectoire nécessaire pour atteindre ses objectifs 2026.



A cet horizon, Oracle vise 65 milliards de dollars de revenus.



Au quatrième trimestre, clos fin mai, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en repli de 5% à 3,14 milliards de dollars, soit 1,11 par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,63 dollar, ressortant 2 cents sous le consensus.



Les revenus ont augmenté de 3% à 14,29 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 14,6 milliards de dollars. Les revenus cloud du groupe ont progressé de 20% à 5,3 milliards de dollars environ.



Le "RPO" pour Remaining Performance Obligations, une mesure du carnet de commandes d'Oracle, a atteint le niveau record de 98 milliards de dollars à la fin du trimestre, en progression de 44%.



Oracle prévoit que la croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2025 sera de l'ordre de 5% à 7%. Le cloud est anticipé en croissance de 21% à 23%. Le bénéfice par action est prévu entre 1,33 et 1,37 dollar.



"Tout au long de l'exercice 2025, je m'attends à ce que le maintien d'une forte demande pour le cloud pousse les ventes et le RPO d'Oracle encore plus haut et se traduise par une croissance à deux chiffres des revenus au cours de cet exercice", a également déclaré la directrice financière, Safra Ada Catz lors de la conférence avec les analystes.



"Cela suggère des revenus d'au moins 58,3 milliards de dollars pour l'exercice 2025, soit un peu plus que le consensus de 57,9 milliards de dollars", calcule JPMorgan.



Oracle et Google Cloud ont par ailleurs annoncé un partenariat qui permet aux clients de combiner les technologies Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et Google Cloud afin d'accélérer la migration et la modernisation de leurs applications.



La société a également annoncé qu'elle s'associait à Microsoft et OpenAl pour étendre la plateforme Microsoft Azure Al à Oracle Cloud Infrastructure (OCI) afin de fournir une capacité supplémentaire à OpenAl.