Oracle : autorisé par l'UE à acheter Cerner Corporation

La Commission européenne annonce avoir autorisé Oracle Corporation à prendre le contrôle exclusif de Cerner Corporation, une société qui fournit des logiciels et des services spécialement conçus pour les prestataires de soins de santé, ainsi que des solutions de recherche clinique soutenant les entreprises des sciences de la vie.



De son côté, Oracle développe, produit, commercialise et distribue des solutions de technologie de l'information, y compris des logiciels et des services d'infrastructure, du matériel d'entreprise et des logiciels d'applications d'entreprise.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'il n'y a pas de chevauchements entre les activités des deux sociétés et que l'entité issue de cette concentration n'aura pas la capacité de se livrer à des pratiques de verrouillage.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.