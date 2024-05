Oracle : envisage d'ouvrir deux régions de cloud au Maroc

Oracle annonce qu'il prévoit l'ouverture de deux régions Oracle Cloud au Maroc, à Casablanca et à Settat, afin de fournir des services cloud aux entreprises en Afrique.



Cela permettra aux clients de migrer leurs charges de travail vers Oracle Cloud Infrastructure, en respectant les réglementations locales, et d'accéder à divers services pour moderniser leurs applications et innover.



Un accord a été signé lors du GITEX Africa 2024 entre des ministres marocains et des dirigeants d'Oracle.



Cette initiative vise à accélérer la transformation numérique au Maroc et dans la région, et renforce la position du Maroc dans l'économie numérique mondiale.



