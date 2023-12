Oracle : hausse de 11% du BPA au 2e trimestre

Oracle a publié lundi soir un BPA ajustée (non-GAAP) de 1,34 dollar au titre de son deuxième trimestre 2023-24, en hausse de 11% (+9% en devises constantes), avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration à 43% contre 41% un an auparavant.



Les revenus de l'éditeur de logiciels d'entreprise ont augmenté de 5% (+4% en devises constantes) pour atteindre 12,9 milliards de dollars, dont des revenus cloud (infrastructures et applications 'as a service') en croissance de 25% à 4,8 milliards.



'La demande pour nos services d'infrastructure cloud et d'IA générative s'accroissent à un taux astronomique', souligne la CEO Safra Catz. 'Notre activité Cloud approche désormais les 20 milliards de dollars de revenus en rythme annuel'.



