Oracle : les profits ne sont pas à la hauteur des anticipations

Oracle est attendu en baisse du fait de résultats décevants. Au troisième trimestre, clos fin février, de son exercice fiscal 2022, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net de 2,32 milliards de dollars, soit 84 cents par action contre un profit de 5,01 milliards de dollars, soit 1,68 dollar par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,13 dollar, soit 4 cents de moins que le consensus Bloomberg. Les revenus d'Oracle ont progressé de 4% à 10,5 milliards de dollars, en ligne avec les attentes.



Oracle a précisé que les revenus générés par sa principale division, qui comprend ses activités dans le cloud, ont augmenté de 5% à 7,64 milliards de dollars. Leur progression est de 8% à taux de change constants.



Les ventes de licences sur site et pour le cloud ont, elles, augmenté de 1% à 1,29 milliard de dollars. Elles sont en augmentation de 4% à taux de change constants.



Pour le trimestre en cours, Oracle vise un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 1,40 dollar et 1,44 dollar par action, à comparer avec un consensus de 1,38 dollar.



Le concurrent de SAP cible également des revenus en hausse de 3% à 5% alors que le marché prévoit une augmentation de 5% à 11,8 milliards de dollars. A taux de change constants, la progression est attendue entre 6% et 8%.