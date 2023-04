Oracle nomme Seema Verma à la tête d'Oracle Life Sciences

Oracle a annoncé que Seema Verma a été nommée vice-présidente senior et directrice générale des sciences de la vie. À ce titre, elle dirigera les secteurs d'activité Oracle Life Sciences et Oracle Cerner Enviza. Experte en politique de santé, Seema Verma apporte des dizaines d'années d'expérience dans le système de santé.

Plus récemment, elle a été conseillère principale auprès des sociétés de capital-investissement Cressy & Co. et TPG. Avant d'occuper ces fonctions, elle a été administratrice des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), où elle a exercé l'un des plus longs mandats de l'histoire moderne de la CMS. Elle était responsable de 6 000 employés et de 100 000 sous-traitants, ainsi que de la couverture de 145 millions de bénéficiaires.

Au cours de son mandat, Mme Verma a joué un rôle important dans la promotion des soins fondés sur la valeur, de l'innovation, de l'interopérabilité et de la transparence des prix, tout en réduisant les prix des médicaments et les réglementations grâce à son initiative historique "Patients over Paperwork" (les patients avant la paperasserie). En plus de ces réalisations, son leadership au sein du groupe de travail COVID-19 de la Maison Blanche a conduit à l'adoption généralisée de la télésanté, de l'hospitalisation à domicile et des vaccins gratuits pour l'ensemble du pays. Avant d'être administratrice de la CMS, Mme Verma a fondé et vendu une société de conseil nationale et a travaillé en tant que vice-présidente chargée de la politique et de la planification pour un hôpital public, un département de santé publique et un système de santé.

Elle a également siégé au conseil d'administration de Lumeris, Monogram, Wellsky, ClaimsXten, Lifestance et ShiftKey. Mme Verma est diplômée de l'université du Maryland et a obtenu une maîtrise en santé publique, politique et administration de la santé à l'université Johns Hopkins.