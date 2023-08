Oracle : rejoint l'initiative CancerX de la Maison-Blanche

Aujourd'hui à 16:24 Partager

Oracle a été reconnu comme membre fondateur de CancerX. Ce partenariat public-privé initié par la Maison-Blanche vise à stimuler les innovations susceptibles de renforcer la lutter contre le cancer.



Oracle apportera au projet son expertise alimentée par la vaste expérience d'Oracle dans les plates-formes cloud ouvertes, l'IA et l'apprentissage automatique, la recherche clinique, la recherche sur les soins de santé, la prestation de soins, ainsi que par son expertise scientifique issue de la récente acquisition de Cerner.



' Nous sommes fiers d'apporter notre expertise en matière de soins de santé, de recherche clinique et de technologie cloud d'entreprise pour proposer des traitements plus innovants et plus efficaces à ceux qui luttent contre le cancer', a commenté Seema Verma, vice-présidente senior et directrice générale d'Oracle Life Sciences.



'Grâce à cette collaboration impressionnante, nous établirons les meilleures pratiques, renforcerons les capacités et démontrerons l'impact de l'innovation sur la vie de chaque personne confrontée au cancer', a ajouté Smit Patel, directeur associé du programme, Digital Medicine Society.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.