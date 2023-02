Oracle : retenu par Uber dans les infrastructures 'cloud'

Oracle a annoncé lundi qu'Uber Technologies allait adopter son infrastructure 'cloud' dans le cadre d'un partenariat stratégique signé pour une durée de sept ans.



Le concepteur de logiciels d'entreprise indique que la plateforme VTC a prévu de migrer certaines ses charges de travail les plus critiques à grande échelle sur Oracle Cloud Infrastructure afin d'accompagner sa croissance et son entrée sur de nouveaux marchés.



Dara Khosrowshahi, le directeur général d'Uber, explique qu'Oracle constituait 'le choix idéal à la fois en termes de prix, de performances, de flexibilité et de sécurité'.



Au-delà du 'cloud', l'accord doit englober d'autres domaines de collaboration, notamment dans les technologies des métiers de la logistique du 'dernier kilomètre'.



Dans le cadre de la collaboration, Uber deviendra aussi la plateforme de choix en matière de courses et de livraison de repas pour les employés au niveau mondial de l'éditeur de logiciels californien.



