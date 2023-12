Oracle Power PLC est un développeur de projets dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles basé au Royaume-Uni. La société se concentre sur deux domaines : L'Australie occidentale et le Pakistan. Les projets de la société comprennent le projet Thar Block VI, les projets aurifères d'Australie occidentale et Green Hydrogen. La société développe également deux projets d'exploitation aurifère en Australie occidentale, le projet Jundee East et le projet Northern Zone. Les deux concessions sont situées dans des districts miniers. Le projet Jundee East comprend un permis d'exploration (E53/2140) et se situe à environ neuf kilomètres à l'est de la mine d'or de Jundee. La zone du projet comprend 29 blocs, couvrant une superficie d'environ 89,3 kilomètres carrés (km2). Le projet de la zone nord comprend une licence de prospection (P25/2651). Le projet couvre une superficie d'environ 82 hectares. Le bassin houiller de Thar est situé à environ 380 km à l'est de Karachi. Il couvre une superficie de 9100 km2, avec des ressources totales en lignite supérieures à 175 milliards de tonnes.

Secteur Sociétés minières intégrées