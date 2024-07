Oracle Power PLC est un promoteur de projets internationaux, qui développe des projets au Pakistan et en Australie. La société détient un actif aurifère potentiel, le projet Northern Zone, qui est situé dans une région aurifère de l'Australie occidentale. Le projet Northern Zone couvre une superficie d'environ un kilomètre carré. Le projet est situé dans une région très prometteuse pour l'or en Australie occidentale, à environ 25 kilomètres (km) à l'est de Kalgoorlie et 55 km à l'est-nord-est de Coolgardie, à proximité de Super Pit, une mine d'or à ciel ouvert. Le gisement de charbon Thar Block VI est situé à 380 km à l'est de Karachi, à 20 km au nord-est d'Islamkot. Son projet Green Hydrogen, situé dans le corridor éolien de Jhimpir, dans le Sindh, au Pakistan, est axé sur la production d'hydrogène et d'ammoniac verts. Elle développe un parc solaire d'un giga-watt (GW) dans le désert de Thar. Elle exploite également le projet Blue Rock Valley Copper and Silver, situé dans le bassin d'Ashburton en Australie occidentale, à 165 km au sud-est d'Onslow.

Secteur Sociétés minières intégrées