Oracle Power enregistre un bail foncier avec le gouvernement de Sindh au Pakistan

(Alliance News) - Oracle Power PLC a déclaré lundi que l'attribution de son bail foncier récemment acquis a maintenant été enregistré dans le registre foncier du gouvernement de Sindh.

Oracle Power est un développeur de projets d'énergie et de ressources naturelles basé à Cambridge, en Angleterre, qui se concentre sur le Pakistan. Par l'intermédiaire de sa coentreprise Oracle Energy Ltd, Oracle doit développer un projet de production d'hydrogène vert au Pakistan.

En novembre, Oracle Energy a apporté un ensemble de terrains de 7 000 acres, par le biais d'un bail emphytéotique de 30 ans avec le gouvernement de Sindh.

Elle a versé un montant initial de 1,8 million d'USD pour les 10 premières années du bail. D'autres paiements seront effectués pour chaque période supplémentaire de 10 ans, les prochains paiements devant être effectués en 2033 et 2043.

Depuis lors, Oracle Energy a payé le droit de timbre et les frais d'enregistrement, conformément à la politique du gouvernement du Sindh, afin de mener à bien le processus.

Elle a confirmé qu'Oracle Energy avait reçu le bail complet, tamponné et confirmé par le gouvernement du Sindh. Elle a également reçu l'emplacement précis et les coordonnées du terrain.

Oracle Power a déclaré que le terrain est "très proche" des infrastructures existantes, notamment le plus grand port de Karachi, Port Qasim, la ligne ferroviaire principale, Jungshai Station, la station de réseau de Dhabeji et la route nationale N-5.

Le directeur général, Naheed Memon, a déclaré : "L'attribution du bail foncier et sa notification dans les archives du gouvernement permettent à Oracle Energy de passer des accords fermes avec des financiers, des preneurs d'offre et des fournisseurs de technologie. Le terrain attribué pour le développement de notre projet est très bien situé, et la disponibilité d'infrastructures essentielles à proximité de notre lot de terrains facilite la connectivité et le transport."

Les actions d'Oracle Power sont restées stables à 0,17 pence chacune à Londres lundi matin.

