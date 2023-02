Oracle Power fait avancer son projet Green Hydrogen au Pakistan

(Alliance News) - Oracle Power PLC a déclaré lundi avoir levé 500 000 GBP par le biais d'un placement pour aider à soutenir son projet d'hydrogène vert au Pakistan, pour lequel il a également annoncé un accord potentiel de fourniture et de livraison.

Oracle Power est un développeur de projets d'énergie et de ressources naturelles axé sur la providence de Sindh au Pakistan. Les actions de la société étaient en baisse de 15% à 0,20 pence lundi après-midi à Londres.

Oracle a déclaré avoir placé 294,1 millions d'actions au prix de 0,17 pence chacune pour lever 500 000 GBP de recettes. Le prix de placement représentait une réduction de 29 % par rapport au cours de clôture de la société de 0,24 pence vendredi.

La société a déclaré que le produit sera principalement utilisé pour soutenir l'avancement de son projet Green Hydrogen au Pakistan.

Séparément, lundi, Oracle a déclaré avoir signé un protocole d'accord avec Emirates Global Aluminium PJSC, par le biais de sa coentreprise Oracle Energy Ltd, pour discuter et négocier l'approvisionnement et la livraison potentiels de 50 000 tonnes d'hydrogène vert provenant de ce projet.

La durée du protocole d'accord est d'un an à compter du 30 janvier.

Oracle a déclaré que si les négociations aboutissent, elle a l'intention de signer un accord contraignant concernant le projet lors de la Conférence de l'ONU sur le changement climatique de 2023, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre.

Le directeur général Naheed Memon a déclaré que la signature du protocole d'accord était une "étape importante vers l'atténuation du risque de financement du projet Green Hydrogen, ainsi que vers la recherche d'une place décrochée pour notre projet dans l'approvisionnement mondial en hydrogène vert."

"Nous nous tournons maintenant vers la prochaine étape du développement du projet en avançant dans la réalisation de faisabilités techniques et financières détaillées. Avec ce soutien financier, combiné à celui de Son Altesse Shaikh Ahmed Dalmook Al Maktoum, je suis convaincu que nous serons en mesure d'accélérer le développement de ce projet révolutionnaire et d'importance mondiale", a-t-il ajouté.

Ahmed Dalmook Al Maktoum détient 70 % d'Oracle Energy par le biais de Keheel Energy FZE. Oracle Energy est une coentreprise entre Oracle Power et Ahmed Dalmook Al Maktoum.

