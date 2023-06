Oracle Power PLC - développeur de projets énergétiques basé à Londres et axé sur le Pakistan - conclut un protocole d'accord avec le Global Green Growth Institute, basé à Séoul, valable pour les cinq prochaines années. Le GGGI offrira à Oracle la possibilité de s'engager avec les parties prenantes du secteur, afin de faciliter le développement et le financement de projets d'énergie verte. Les deux parties partageront leurs connaissances et leurs meilleures pratiques afin de promouvoir les sources d'énergie renouvelables dans les pays membres et partenaires du GGGI. Le GGGI, dirigé par l'ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, vise à promouvoir le développement durable dans les pays en développement et les pays émergents d'Asie et à les aider à atteindre l'objectif "Net Zero" d'ici à 2050.

Naheed Memon, directeur général d'Oracle, déclare que le protocole d'accord "nous place dans une position beaucoup plus forte et constitue un nouveau pas en avant, alors que nous nous préparons à nous engager avec des financiers et des investisseurs potentiels. Nous allons également bénéficier grandement de l'exposition à la connaissance de l'industrie et de la connectivité en nous engageant avec les parties prenantes de l'industrie par le biais des diverses plateformes de collaboration de GGGI".

Cours actuel de l'action : 0,10 pence, en baisse de 4,2 % à Londres lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 60

