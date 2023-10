Oracle Power PLC - développeur de projets de ressources naturelles axés sur le Pakistan et l'Australie - progresse vers la viabilité commerciale de son projet d'hydrogène vert au Pakistan. Il note l'achèvement d'un rapport d'étude topographique de 28 kilomètres carrés utilisant la technologie avancée des drones pour recueillir des données cartographiques essentielles, ajoutant qu'il n'a révélé aucun obstacle significatif au développement du projet d'hydrogène vert. Les résultats de l'étude joueront un "rôle crucial" dans "l'optimisation des coûts de planification, de conception et de construction des futures centrales éoliennes et solaires hybrides de 1,2 [gigawatt] proposées, ainsi que de l'installation d'hydrogène vert de 400 [mégawatt] envisagée". L'entreprise indique qu'elle vise maintenant à conclure des accords de rachat fermes avec des partenaires et à réaliser des travaux d'ingénierie et de conception préliminaires pour l'usine prévue.

Naheed Memon, directeur général, déclare : "Au cours de cette période, nous nous sommes concentrés sur la poursuite de la démonstration de notre projet d'hydrogène vert en tant que nouveau projet stratégiquement important et commercialement attractif, d'une ampleur internationale. L'achèvement réussi de l'étude topographique et, surtout, de l'étude de faisabilité de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert par le groupe renommé d'ingénierie de la construction Thyssenkrupp Uhde, nous encourage fortement à conclure des accords fermes d'achat et à développer les travaux d'ingénierie d'avant-projet détaillé pour l'usine."

Cours actuel de l'action : 0,028 pence, en hausse de 1,5 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 87 %.

