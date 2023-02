Oracle Power se joint à Dii Desert Energy pour exploiter l'énergie sans émission

(Alliance News) - Oracle Power PLC a déclaré vendredi avoir rejoint l'organisation Dii Desert Energy en tant que partenaire associé.

Le développeur de projets d'énergie et de ressources naturelles basé à Cambridge, en Angleterre, qui se concentre sur le Pakistan, a déclaré que sa participation sera ciblée sur l'Alliance MENA Hydrogène de Dii, qui rassemble des entreprises et des organismes scientifiques et universitaires pour créer des économies locales d'hydrogène.

L'alliance cherche également à explorer les possibilités de revenus d'exportation, de substitution des combustibles fossiles et d'utilisation des infrastructures existantes telles que les gazoducs.

Dii Desert Energy est un réseau international, opérant depuis Dubaï, qui vise à exploiter l'énergie sans émission des zones désertiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et comprend des entreprises comme Shell PLC, EDF, Siemens Energy AG, thyssenkrupp AG et E.ON SE.

La société a déclaré que sa stratégie consiste à utiliser son adhésion à Dii pour accélérer la commercialisation de son projet d'hydrogène vert au Pakistan, qui devrait produire 55 000 tonnes d'hydrogène vert par an une fois la construction terminée.

Les actions Oracle étaient en hausse de 1,0% à 0,17 pence chacune vendredi après-midi à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

