Oracle Power signe un accord pour développer l'aspect commercial du projet pakistanais

(Alliance News) - Oracle Power PLC a déclaré lundi que sa filiale a signé un accord pour développer des voies commerciales pour un projet d'hydrogène vert au Pakistan.

Oracle Power est un développeur de projets énergétiques axé sur le Pakistan.

Sa filiale, Oracle Energy, a signé un protocole d'accord avec PetroChina International (Middle East) Company Ltd pour la coopération et le développement conjoint d'avenues commerciales pour le projet de la première dans le Sindh, au Pakistan.

Selon les termes de l'accord, PetroChina organisera la vente potentielle de la production d'hydrogène vert et des crédits carbone du projet.

Elle disposera également d'un droit de préemption pour conclure un contrat de fret à long terme ou au comptant mutuellement convenu afin d'acheter tout ou partie de l'hydrogène vert et des crédits de carbone.

Le protocole d'accord est valable pour une durée de cinq ans à compter de la date de la première production d'hydrogène vert, avec la possibilité de prolonger l'accord d'un commun accord.

"La signature de ce protocole d'accord avec PCME est un autre grand pas en avant, car nous nous rapprochons d'un autre fournisseur potentiel important. PetroChina est un important négociant de pétrole et de gaz et peut potentiellement fournir à notre projet une voie commercialement viable vers le marché", a déclaré Naheed Memon, directeur général d'Oracle.

"Le développement de notre projet d'hydrogène vert progresse rapidement, et cette entente témoigne de la confiance que certaines des plus grandes entreprises du monde placent dans notre capacité à développer cet important projet qui pourrait répondre à la demande régionale d'hydrogène vert et d'ammoniac vert".

Les actions d'Oracle Power s'échangeaient 3,1% plus haut à 0,13 pence chacune à Londres lundi après-midi.

