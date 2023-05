Oracle Power signe un accord pour la centrale électrique de Thar au Pakistan

Oracle Power PLC - développeur de projets énergétiques centré sur le Pakistan - signe un protocole d'accord pour l'achat et le développement de sa centrale électrique au charbon Thar de 1,32 gigawatt dans la province de Sindh, au Pakistan.

En vertu de ce protocole d'accord, Thar Electricity (Private) Ltd, filiale à 100 % de la société, évaluera la viabilité du développement du projet de centrale sur le bloc de charbon de Thar VI, comme prévu à l'origine, ou le transfert du projet de centrale sur le terrain appartenant à K-Electric Ltd, situé à Port Qasim, Karachi, s'il est jugé techniquement et commercialement approprié et sous réserve de l'obtention des autorisations et des consentements requis.

K-Electric pourrait potentiellement devenir le seul preneur de la centrale électrique, par le biais d'un accord d'achat direct d'électricité, si les projets se développent comme prévu à l'origine. PowerChina International Group Ltd déclare son intérêt à faire partie du développement indépendamment des voies de développement.

Cours actuel de l'action : 0,14 pence, finissant en hausse de 1,8 % à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 60

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.