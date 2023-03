Oracle Power signe un accord sur un projet d'hydrogène vert avec un partenaire chinois

(Alliance News) - Oracle Power PLC a déclaré mardi avoir signé un protocole d'accord avec China Electric Power & Technology Co Ltd pour développer potentiellement un projet d'hydrogène vert au Pakistan.

Oracle Power est un développeur de production d'hydrogène vert basé à Cambridge, en Angleterre, par le biais de sa coentreprise Oracle Energy Ltd, tandis que China Electric Power & Technology est une filiale à part entière de la State Grid Corporation of China.

L'accord porte sur le projet d'hydrogène vert d'Oracle Energy à Thatta, dans la province de Sindh, au Pakistan, et plus précisément sur le développement, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance potentiels du projet.

Cela comprendrait la construction d'une installation hybride de production et de stockage d'énergie renouvelable, combinant 700 mégawatts d'énergie solaire et 500 MW d'énergie éolienne, ainsi qu'un stockage par batterie.

Une fois entièrement mise en service, Oracle Power a déclaré que l'installation de production d'hydrogène vert prévue produirait environ 150 000 kilogrammes d'hydrogène par jour, soit 55 000 tonnes par an, ce qui représente "l'un des plus grands projets de ce type" en Asie.

Elle a déclaré que les travaux de faisabilité sur la production potentielle d'hydrogène vert et d'ammoniac vert ont commencé au quatrième trimestre de 2022 avec la société d'ingénierie industrielle thyssenkrupp AG, basée à Essen, en Allemagne, et que les premiers résultats sont attendus au deuxième trimestre de 2023.

Oracle Power a déclaré que l'accord fait suite à l'acquisition réussie par Oracle Energy d'un bail foncier de 30 ans avec le gouvernement de Sindh pour 7 000 acres ou 28,3 kilomètres carrés.

"La vision d'Oracle Energy, qui consiste à développer l'une des plus grandes installations de production d'hydrogène vert au monde, a fait un grand pas vers sa réalisation grâce à un partenariat avec State Grid of China, la plus grande compagnie d'électricité au monde", a déclaré l'actionnaire majoritaire d'Oracle Energy, Ahmed Dalmook Al Maktoum, qui détient une participation de 70 % dans la filiale Oracle Power et qui est un investisseur et développeur actif d'un certain nombre de projets de production d'électricité au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

"Oracle Energy cherche à accélérer le développement du projet en s'associant à l'une des plus grandes entreprises mondiales, qui dispose à la fois d'une capacité de financement et d'une expérience significative dans la construction de grands projets électriques à l'échelle mondiale."

Le directeur général adjoint de China Electric Power & Technology, Wang Bo, a ajouté : "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de financer, de construire et d'exploiter potentiellement ce qui sera la plus grande installation d'énergie renouvelable du Pakistan, un processus crucial pour amener le projet d'hydrogène vert sur les marchés internationaux de cette source d'énergie cruciale.

"La valeur de l'expertise d'Oracle Energy et sa connaissance du marché pakistanais de l'énergie, combinée aux partenaires très respectés qu'ils ont déjà, sera cruciale pour faire de ce projet non seulement une réalité, mais aussi un projet d'importance d'un point de vue mondial."

Les actions d'Oracle Power étaient en hausse de 7,7 % à 0,18 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

