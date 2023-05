Oracle Power vise à ajouter l'énergie solaire et éolienne à son projet d'hydrogène

Oracle Power PLC - développeur de projets énergétiques axé sur le Pakistan - fait le point sur le développement d'un projet d'hydrogène vert. Note que le comité de pilotage du projet a déjà tenu sa première réunion. Il ajoute que le projet a franchi une nouvelle étape importante en ce qui concerne l'achèvement des études de faisabilité bancables pour l'interconnexion du réseau électrique hybride de 1,2 gigawatt et l'architecture de stockage du projet. Des consultants ont été mandatés et financés pour réaliser des études de puissance et établir la faisabilité de l'intégration des technologies d'énergie solaire et éolienne dans le projet. L'étude sur l'énergie hybride, qui comprend 700 mégawatts d'énergie solaire et 500 mégawatts d'énergie éolienne, devrait être achevée d'ici le troisième trimestre.

Cours actuel de l'action : 0,12 pence, en hausse de 3,4 % à la clôture à Londres mardi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 65 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.