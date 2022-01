ORAGROUP TOGO : Notation Financière 17/01/2022 | 19:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires CREDIT RISK MANAGEMENT BEYOND NUMBERS TOGO, ORAGROUP SA Fiche de notation financière Validité : juillet 2021 à juin 2022 Catégorie Échelle de Monnaie Note préc. Note actu. Date d'exp. Perspective De valeurs notation Long Terme Monnaie locale CFA A A 30/06/2022 Stable Court Terme Monnaie locale CFA A2 A1- 30/06/2022 Stable Bloomfield Investment Corporation Téléphone: + (225) 27 22 54 84 40 Soraya DIALLO, VP & Directrice Bloomfield Ratings s.diallo@bloomfield-investment.com Mohamed TOUKOUROU, Analyste financier senior m.toukourou@bloomfield-investment.com Marc AMOUSSOU, Analyste financier senior m.amoussou@bloomfield-investment.com www.bloomfield-investment.com Informations financières de base Justification de la notation et perspective Sur le long terme : Qualité de crédit élevée. Les facteurs de protection sont bons. Cependant, les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique. Sur le court terme : Certitude de remboursement en temps opportun élevée. Les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Les facteurs de risque sont (En millions de FCFA) Comptes sociaux Actif immobilisé brut Dettes financières Capitaux propres Espèces et quasi espèces Chiffre d'affaires Excédent Brut d'Exploitation Résultat d'Exploitation Résultat financier Dont frais financiers Résultat net Comptes consolidés Prêts et créances sur la clientèle comptabilsé au coût amorti Dettes envers la clientèle Produit net bancaire Résultat net consolidé 2019 2020 196 988 189 582 103 293 91 252 99 733 102 855 15 806 5 806 15 063 17 718 4 547 6 682 7 269 10 705 -1 779 -3 143 3 992 5 638 5 465 7 565 1 366 206 1 584 872 1 822 532 2 124 048 146 852 155 395 18 327 9 440 très faibles. Facteurs clés de performance La notation est basée sur les facteurs positifs suivants : ▪ Une progression du PNB consolidé, malgré le ralentissement de l'activité économique, tirée par les activités de placement ; ▪ Des mesures de soutien prises par les autorités en 2020 pour limiter les effets de la crise sanitaire sur le secteur bancaire : ▪ Un acteur de développement économique dans les pays d'installation ; ▪ Une bonne perspective de croissance post- Présentation Le groupe Financial BC a été créé en 2000 sous forme de Société Anonyme avec un Conseil d'Administration. Financial BC est depuis 2009, une holding à participation financière dans douze (12) pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale. L'année 2011 marque le changement de dénomination, passant de Financial BC Group à ORAGROUP SA avec pour immatriculation le n°2000 B 1130 au registre de Commerce et du Crédit Mobilier de Lomé. Le capital social de ORAGROUP SA est resté stable 69 415 millions de francs CFA en 2020 et détenu en majorité (50,01%) par le fonds d'investissement ECP Financial Holdings (EFH), qui est l'actionnaire majoritaire. Covid, adossée à un nouveau plan stratégique ; ▪ Une très bonne flexibilité financière, adossée notamment à une forte capacité d'accès au marché financier. Les principaux facteurs de fragilité de la notation sont les suivants : Une hausse importante du coût du risque, impactant le résultat net consolidé du groupe ;

Un taux d'endettement de la holding qui demeure élevé, pour financer le développement du groupe bancaire ;

Un contexte socio-politique et sécuritaire fragile dans les principaux pays d'intervention du groupe. 1 Attachments Original Link

