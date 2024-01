Oramed Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique qui se consacre à la recherche et au développement de solutions pharmaceutiques grâce à sa plateforme technologique. Sa technologie POD (Protein Oral Delivery) a été conçue pour protéger les protéines administrées par voie orale de l'activité enzymatique néfaste dans le tractus gastro-intestinal et pour améliorer leur absorption à travers la paroi intestinale. Son pipeline comprend ORMD-0801 diabetes, ORMD-0901, et ORMD-0801 non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Son produit phare, ORMD-0801, permet à l'insuline de passer du tractus gastro-intestinal au foie via la veine porte. Elle mène des essais de phase III chez des patients atteints de diabète de type 2. Elle développe également une capsule orale d'analogue du Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) (ORMD-0901), une hormone incrétine qui stimule la sécrétion d'insuline par le pancréas. Elle est également engagée dans la recherche et le développement d'un vaccin oral contre le COVID-19 par l'intermédiaire de sa filiale Oravax Medical Inc.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale