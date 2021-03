Premas Biotech : et Oramed annoncent un vaccin candidat oral contre la COVID-19 qui produit des anticorps après une seule dose

Premas Biotech, un développeur de nouveaux candidats bio thérapeutiques et vaccins, a annoncé aujourd'hui le développement d'un vaccin oral contre la COVID-19 qui a montré son efficacité après une seule dose, en collaboration avec Oramed Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq / TASE: ORMP),

Pour accélérer la mise sur le marché du vaccin, Premas, Oramed et d’autres actionnaires ont céé Oravax Medical Inc. qui a reçu des licences exclusives d’Oramed et de Premas pour développer des vaccins oraux contre la COVID-19.

Après une seule dose de la capsule Oravax COVID-19, l'efficacité était évidente grâce à la production d'anticorps dans une étude pilote sur les animaux. Le vaccin d'Oravax a favorisé à la fois l'immunité systémique grâce à l'immunoglobuline G (IgG), l'anticorps le plus courant dans le sang et les fluides corporels qui protègent contre les infections virales, et à l'immunoglobuline A (IgA) qui protège les voies respiratoire et gastro-intestinale contre les infections.

Le candidat vaccin VLP (Virus Like Particle) (pseudo-particules virales) à base de protéines de Premas crée une triple protection contre les cibles Spike, Membrane et Envelope du virus SARS CoV-2. Le candidat vaccin est également sûr, efficace et bien toléré à des doses normales à élevées, et génére des titres élevés d'anticorps neutralisants. Le VLP (pseudo-particule virale) est fabriqué à l’aide de la plateforme propriétaire D-Crypt ™ de Premas, qui est hautement évolutive et peut être fabriquée à grande échelle.

Le Cofondateur et Directeur général de Premas Biotech, Dr Prabuddha Kundu, a déclaré : "Un vaccin oral contre la COVID-19 qui exploite et combine le véritable potentiel de deux plateformes, la plateforme technologique D-Crypt ™ de Premas avec la plateforme pionnière d'administration orale de protéines POD® d'Oramed, représente un excellent exemple d'une véritable collaboration et peut rapidement évoluer vers des essais cliniques de stade avancé. L’expérience et le succès d’Oramed dans la conduite d’essais de phase 2 et 3 sur les protéines orales permettent à notre programme de se positionner très favorablement dans la course à la recherche d’un vaccin oral efficace contre la COVID-19 qui puisse être administré par n’importe qui et n’importe où. Nous sommes impatients de partager nos données cliniques prochainement".

"Nous sommes très enthousiastes quant au potentiel de notre candidat vaccin oral pour aider à mettre fin à la pandémie", a déclaré Nadav Kidron, PDG d’Oramed. "Un vaccin oral contre la COVID-19 éliminerait plusieurs obstacles à une distribution rapide et à grande échelle, permettant aux gens de prendre le vaccin eux-mêmes à la maison. Alors que la facilité d'administration est aujourd'hui essentielle pour accélérer les taux d'inoculation, un vaccin oral pourrait devenir encore plus précieux dans le cas probable où un vaccin contre la COVID-19 pourrait être nécessaire chaque année ou tous les deux ans comme le vaccin antigrippal standard".

À propos d’Oravax Medical Inc.

Oravax a été créée en 2021 par Oramed Pharmaceuticals Inc, le principal actionnaire d'Oravax, avec Premas Biotech et certains autres actionnaires dont la mission consiste à mettre un vaccin oral contre la COVID-19 sur le marché. Oravax combine la technologie de pointe du vaccin acquise auprès de Premas Biotech et la technologie propriétaire d'administration orale POD ™ d'Oramed Pharmaceuticals. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant: www.ora-vax.com.

À propos de Premas Biotech

Premas Biotech développe de nouvelles technologies et s'associe à des sociétés biopharmaceutiques internationales pour créer et développer de nouveaux candidats bio thérapeutiques et vaccins. Les principaux domaines d'intervention de Premas sont les maladies infectieuses, le cancer, les troubles métaboliques et l'inflammation. Outre D-Crypt ™, la plateforme d’expression de protéines difficile à exprimer, les technologies de pointe de Premas incluent Axtex-4D ™: une plateforme de génération de "tissueoid" ex-vivo et C-Qwence ™: une bibliothèque d’anticorps scFv entièrement humaine naïve basée en Inde. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de la Société : www.premasbiotech.com.

